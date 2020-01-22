Tekirdağ'da umduğunu bulamayan balıkçılar Karadeniz'e açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da umduğunu bulamayan balıkçılar Karadeniz'e açıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da umduğunu bulamayan balıkçılar Karadeniz'e açıldı

6 saat önce

TEKİRDAĞLI balıkçılar, Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayınca açıldıkları Karadeniz'de bol hamsi yakaladı.

Tekirdağ'da umduğunu bulamayan balıkçılar Karadeniz'e açıldı, System.String[]

TEKİRDAĞLI balıkçılar, Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayınca açıldıkları Karadeniz'de bol hamsi yakaladı. Tekirdağ'dan, Karadeniz'e avlanmaya giden balıkçılar, çevirme ağlarla 3 bin kasa hamsi yakaladı. Balıkçı İdris Şeremet, bu yıl balıkçının kurtarıcısının hamsi olduğunu dile getirdi. Şeremet, yeni yılda güzel hamsi avcılığı yaptıklarını belirterek, "Hamsi olmasaydı bu sene balık piyasası yanmıştı. Hep palamut bekledik, istavrit de az olunca umudumuzu hamsiye bağlamıştık. Hamsi balıkçıların cankurtaranı oldu. Çok şükür bu aralar kıyıya ağlarımız boş dönmüyoruz. Sezon böyle hamsiyle devam edecek gibi" dedi.


Marmara Denizi, Karadeniz, Tekirdağ, Şeremet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:45 Kaynak: DHA
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