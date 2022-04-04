Tekirdağ'da üniversite hastanesinde refakatçiler için bekleme salonu hizmete açıldı - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hasta yakınlarının daha rahat bir ortamda beklemeleri için oluşturulan yoğun bakım bekleme salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, törende yaptığı konuşmada, hasta yakınlarına daha iyi hizmet sunacak salonun hayırlı olmasını diledi.

Hastanenin bölge hastanesi olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Şahin şunları kaydetti:

"Her geçen gün yeniliklere bir yenisini daha ekliyoruz. Hastaların olduğu kadar, refakatçi ve hasta yakınlarının konforu da çok önemli. Özellikle yoğun bakımdaki hastalarımızın 7-24 burada bekleyebiliyor. Onların da konfor anlamında rahat etmesi için bizler bu salonu oluşturduk.

Yine refakatçilerin beklerken dua etmesi ve mescitlerimiz haricinde hemen burada beklerken namaz kılmak isteyenler için yine yan tarafı buna uygun hale getireceğiz. Bunları yaparken bize yardımlarını esirgemeyen Tekirdağ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sarıya ve meclis üyelerine teşekkür ediyoruz."

Ticaret Borsası Başkan Osman Sarı da üniversiteye hem eğitimde, hem de sağlıkta katkı sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Açılışa, hastane başhekimi Doç. Dr. Nejat Altıntaş, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tülin Yıldız, başhekim yardımcıları ve hasta yakınları katıldı.

Konuşmaların ardından Sarı ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yaptırılan salon hizmete açıldı.

Bekleme salonunda, üzerinde konforlu bir şekilde istirahat imkanı tanıyan katlanır koltuklar ve kanepeler yer alıyor. Salonda bekleyen hasta yakınlarına her gün çorba ikramı da yapılacak.