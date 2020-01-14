Tekirdağ'da üniversite öğrencileri projelerini sergiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da üniversite öğrencileri projelerini sergiledi - Son Dakika

Tekirdağ'da üniversite öğrencileri projelerini sergiledi

6 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencilerince tasarım ve mimarlık alanında hazırlanan projelerin yer aldığı sergi açıldı.

Tekirdağ'da üniversite öğrencileri projelerini sergiledi, System.String[]

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencilerince tasarım ve mimarlık alanında hazırlanan projelerin yer aldığı sergi açıldı.

NKÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri kendi alanlarıyla ilgili 30 proje hazırladı.

Hazırlanan projeler Fen Edebiyat Fakültesi binası girişinde sergilendi. Öğrenciler sergiyi gezmeye gelenlere projeler hakkında bilgi verdi.

Sergi bugün 18.00'e kadar gezilebilir.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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