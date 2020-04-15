Tekirdağ'da üniversite öğrencileri sağlık çalışanlarına destek için video hazırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da üniversite öğrencileri sağlık çalışanlarına destek için video hazırladı - Son Dakika

Tekirdağ'da üniversite öğrencileri sağlık çalışanlarına destek için video hazırladı

24 dakika önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, hazırladıkları videoyla üniversitedeki hocaları ile tüm sağlık çalışanlarına destek verdi.

Tekirdağ'da üniversite öğrencileri sağlık çalışanlarına destek için video hazırladı, System.String[]

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, hazırladıkları videoyla üniversitedeki hocaları ile tüm sağlık çalışanlarına destek verdi.

Öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük fedakarlık gösteren üniversitedeki hocaları ile sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve moral vermek için video hazırlamaya karar verdi.

Fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının çaldığı videoda öğrenciler tek tek sevgi dolu mesajlarını iletti. Sosyal medyadan paylaşılan video ilgi gördü.

NKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, AA muhabirine, videoyu izlediğinde çok duygulandığını söyledi.

Bu dönemde sağlık çalışanlarının ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Gültekin, şöyle konuştu:

"Tıp Fakültesi öğrencilerinin biz hocalarına ve tüm sağlık çalışanlarına destek için çektikleri sevgi dolu videoyu izledim. Ben de hocaları olarak onlara teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bu dönemde tüm sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarına katkıda bulundu, onlara çok teşekkür ediyorum."

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 06:18 Kaynak: AA

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