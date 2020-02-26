Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine çorba ve simit ikramı - Son Dakika

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Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine çorba ve simit ikramı
7 saat önce
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) kampüsünde her sabah öğrencilere çorba ve simit ikram ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:54 Kaynak: AA
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) kampüsünde her sabah öğrencilere çorba ve simit ikram ediliyor.
Değirmenaltı kampüsü içinde kurulan ikram kabininde Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker ve Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar öğrencilere çorba ve simit dağıttı.
Yüksel, bir süre sohbet ettiği öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.
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