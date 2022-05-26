TEKİRDAĞ'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE HAYRABOLU TATLISI DAĞITILDI - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE HAYRABOLU TATLISI DAĞITILDI

26.05.2022 15:27

TEKİRDAĞ'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencilerine coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısı dağıtıldı.

TEKİRDAĞ'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencilerine coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısı dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu öğrencilere coğrafi işaret tescili olan Hayrabolu tatlısı dağıttı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "Bu güzel üniversitemizdeki öğrencilerimize geleneksel Türk tatlılarından olan Hayrabolu tatlısını ikram ediyoruz. Hayrabolu tatlısı coğrafi işaretli bir tatlımızdır. Allah nasip eder ve yaşarsak eğer biz bu Hayrabolu tatlısını gastronomide dünyaya taşımayı planlıyoruz. Çünkü besleyici özelliği, niteliği ile beraber insan sağlığına olan faydası ile beraber çok önemli bir geleneksel damak tadıdır. Bugün de, etkinliklerimizin dördüncüsünde öğrencilerimiz yesinler zihin açıklığı olsun, şifa olsun, başarılarına ufak bir katkı olsun" dedi.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Türk Mutfağı Haftası'nı Tekirdağ'da kutladıklarını belirterek,"Bugün etkinliğimiz üniversitemizde, Üniversitemizde tescilli Tekirdağ'ımızın coğrafi tescilli olan Hayrabolu tatlısını ikram ettik öğrenci kardeşlerimize, misafirlerimize ve personelimize. Burada kutladığımız içinde son derece mutluyuz" dedi.

TEKİRDAĞ'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE HAYRABOLU TATLISI DAĞITILDI
TEKİRDAĞ'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE HAYRABOLU TATLISI DAĞITILDI
TEKİRDAĞ'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE HAYRABOLU TATLISI DAĞITILDI
TEKİRDAĞ'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE HAYRABOLU TATLISI DAĞITILDI

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Tekirdağ'da öğrencilere 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında Hayrabolu tatlısı dağıtıldı Tekirdağ'da öğrencilere 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında Hayrabolu tatlısı dağıtıldı Tekirdağ'da 'Türk Mutfağı' etkinliği Tekirdağ'da 'Türk Mutfağı' etkinliği
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE HAYRABOLU TATLISI DAĞITILDI - Son Dakika


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