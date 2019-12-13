Tekirdağ'da üreticilere "etiketleme ve hijyen" eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da üreticilere 'etiketleme ve hijyen' eğitimi verildi - Son Dakika

Tekirdağ'da üreticilere "etiketleme ve hijyen" eğitimi verildi

7 saat önce

Malkara ilçesinde üreticilere yönelik "etiketleme ve hijyen" eğitimi düzenlendi.

Tekirdağ'da üreticilere

Malkara ilçesinde üreticilere yönelik "etiketleme ve hijyen" eğitimi düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Malkara İlçe Tarım Müdürlüğünce Malkara Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda üreticilere yönelik düzenlenen eğitimde, Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Kamil Yaman, Türk Gıda Kodeksi, Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hakkında bilgiler verdi.

Veteriner hekim Eda Göktepe ise katılımcılara etiketleme, hedef kitle, etiketleme ile ilgili sıkıntılar, sorumluluklar, zorunlu bilgiler, son tüketim tarihi, Gıda Mühendisi Halide Çetin Öz ise hijyen ve hijyen kuralları hakkında sunum yaptı.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör ve üreticiler katıldı.

Kamil Yaman, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:14 Kaynak: AA
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