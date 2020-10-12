Tekirdağ'da üretilen kuraklığa dayanıklı tohumlar Irak'a ihraç ediliyor - Son Dakika

Tekirdağ'da üretilen kuraklığa dayanıklı tohumlar Irak'a ihraç ediliyor

12.10.2020 09:00
Tekirdağ'da üretilen kuraklığa dayanıklı tohumlar Irak'a ihraç ediliyor, System.String[]

TEKİRDAĞ'da özel bir firmanın kuraklığa dayanıklı ürettiği yerli ve milli 'Rumeli' adı verilen tohumlar Irak'a ihraç edilmeye başlandı.

TEKİRDAĞ'da özel bir firmanın kuraklığa dayanıklı ürettiği yerli ve milli 'Rumeli' adı verilen tohumlar Irak'a ihraç edilmeye başlandı. Firma yöneticisi ziraat yüksek mühendisi Gülseren Aygun, tohumları Irak hükümetinin talep ettiğini belirterek, "Dünyada kuraklıklar artıyor, ülkemizde ve dünyada hastalıklar artıyor. Biz de bunların üzerinde ıslah çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Hem kuraklığa dayanıklı hem yüksek verimli, yüksek kaliteli çeşitler üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Tekirdağ'da 2004 yılından bu yana tohum ıslah çalışmaları gerçekleştiren özel firmanın ürettiği yüzde 100 yerli ve milli tohum Rumeli, Irak'a ihraç edilmeye başlandı. Aşırı sıcaklara ve kuraklığa dayanıklı olduğu belirtilen, buğday, arpa, yulafların da aralarında bulunduğu 20 çeşit tescil edilen tohumlara Irak hükümetinden talep geldi. Talep üzerine Tekirdağ'dan 525 ton tohum, TIR'lara yüklenerek bu ülkeye ihraç edildi.

'20'NİN ÜZERİNDE TOHUM TESCİL ETTİRDİK'Tohumu üreten firmanın yöneticisi ziraat yüksek mühendisi Gülseren Aygun, "Tekirdağ'da üretimini yaptığımız sertifikalı tohumluklarımızdan Rumeli çeşidimizin Irak'a ihracatını gerçekleştiriyoruz. 2004 yılında büyük önem vererek, ıslah çalışmalarımıza başladık. Ekmeklik buğday çeşitlerimiz, makarnalık buğday çeşitlerimiz, arpalarımız, yulafımız olmak üzere 20'nin üzerinde çeşit tescil ettirdik. Rumeli de bu tescil olan çeşitlerimizden biri" dedi.'ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLADIĞIMIZ İÇİN GURUR DUYUYORUZ'Yaptıkları ihracatlar ile ülke ekonomisine katkıda bulundukları için gurur duyduklarını belirten Aygun, "Dünyada kuraklıklar artıyor, ülkemizde ve dünyada hastalıklar artıyor. Biz de bunların üzerinde ıslah çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Hem kuraklığa dayanıklı hem yüksek verimli, yüksek kaliteli çeşitler üretmeye çalışıyoruz. Rumeli çeşidimiz de Irak hükümeti tarafından tescil edildi. Biz de Irak hükümetine bu yıl 500 ton sertifikalı, 25 ton da orijinal olmak üzere ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. 25 yıldır, yani çeyrek asırdır, ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. İhracat çok önemli, biz de ihracata önem vererek ithalatı, ihracata dönüştürmek için çalışıyoruz. Burada tarlada çalışan kadın işçilerimizin, çiftçilerimizin ihracata kadar emeği olan herkesin katkıları var. Tekirdağ'da ürettiğimiz yerli, milli sertifikalı çeşitlerimizi sadece Türkiye'ye değil, dünyanın birçok ülkesine göndermekteyiz. Daha önce de Gürcistan, Azerbaycan, Suriye, Sudan gibi ülkelere de ihracatımız oldu. Biz bu yolda yürüdüğümüz için, ülke ekonomisine katkı sağladığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Tekirdağ'da üretilen kuraklığa dayanıklı tohumlar Irak'a ihraç ediliyor
Tekirdağ'da üretilen kuraklığa dayanıklı tohumlar Irak'a ihraç ediliyor
Tekirdağ'da üretilen kuraklığa dayanıklı tohumlar Irak'a ihraç ediliyor
Tekirdağ'da üretilen kuraklığa dayanıklı tohumlar Irak'a ihraç ediliyor
Tekirdağ'da üretilen kuraklığa dayanıklı tohumlar Irak'a ihraç ediliyor
Tekirdağ'da üretilen kuraklığa dayanıklı tohumlar Irak'a ihraç ediliyor
Tekirdağ'da üretilen kuraklığa dayanıklı tohumlar Irak'a ihraç ediliyor

Tekirdağ, Rumeli, Milli, Irak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da üretilen kuraklığa dayanıklı tohumlar Irak'a ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi

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