Tekirdağ'da üretilen kuraklığa dayanıklı tohumlar Irak'a ihraç ediliyor

TEKİRDAĞ'da özel bir firmanın kuraklığa dayanıklı ürettiği yerli ve milli 'Rumeli' adı verilen tohumlar Irak'a ihraç edilmeye başlandı. Firma yöneticisi ziraat yüksek mühendisi Gülseren Aygun, tohumları Irak hükümetinin talep ettiğini belirterek, "Dünyada kuraklıklar artıyor, ülkemizde ve dünyada hastalıklar artıyor. Biz de bunların üzerinde ıslah çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Hem kuraklığa dayanıklı hem yüksek verimli, yüksek kaliteli çeşitler üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Tekirdağ'da 2004 yılından bu yana tohum ıslah çalışmaları gerçekleştiren özel firmanın ürettiği yüzde 100 yerli ve milli tohum Rumeli, Irak'a ihraç edilmeye başlandı. Aşırı sıcaklara ve kuraklığa dayanıklı olduğu belirtilen, buğday, arpa, yulafların da aralarında bulunduğu 20 çeşit tescil edilen tohumlara Irak hükümetinden talep geldi. Talep üzerine Tekirdağ'dan 525 ton tohum, TIR'lara yüklenerek bu ülkeye ihraç edildi.