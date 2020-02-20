Tekirdağ'da ürün bazlı gıda denetimi seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da ürün bazlı gıda denetimi seferberliği - Son Dakika

Tekirdağ'da ürün bazlı gıda denetimi seferberliği

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile 81 il ve ilçede eşzamanlı olarak ilan ettiği gıda denetimi seferberliği Tekirdağ'da da gerçekleşiyor.

Tekirdağ'da ürün bazlı gıda denetimi seferberliği, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile 81 il ve ilçede eşzamanlı olarak ilan ettiği gıda denetimi seferberliği Tekirdağ'da da gerçekleşiyor.


Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile 81 il ve ilçede eşzamanlı olarak ve 6 gün sürecek gıda denetim seferberliği devam ediyor. Tekirdağ il merkezi ve tüm ilçelerinde gıda kontrol ekiplerince, ürünlerin içerik ve etiket bilgileri, Tarım ve Orman Bakanlığının kayıt veya onay numarası olup olmadığı, üretim ve tüketim tarihlerine ilişkin bilgiler, uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediği gibi bir dizi kriter titizlikle inceleniyor.


Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını arttırmak amacıyla, hafta boyunca sürecek seferberlikte, ilk nokta, süt ve süt ürünleri üreten işyerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan işyerleri oldu. Denetimlerin ikinci gününde et ve et ürünlerine ilişkin üretim yerleri denetlendi.


Denetimlerin üçüncü gününde Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal'ın katılımları ile unlu mamuller üretim yerleri denetlendi. - TEKİRDAĞ

Bekir Pakdemirli, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
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