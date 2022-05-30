Tekirdağ'da üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

30.05.2022 22:09
Tekirdağ'da üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

M.A'nın kullandığı 59 AEC 293 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı'nda, Barış ve Özgürlük Parkı mevkisinde bulunan üst geçidin ayağına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ve Y.E.A, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobilden kopan parçaların çarpması sonucu hafif yaralanan 4 kişi de ayakta tedavi edildi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı Ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı KAHRAMANMARAŞ - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı KAHRAMANMARAŞ - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:31 Kocaeli'de çocukların fark etiği 2 metrelik yılan korku yarattı!
21:07 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Aynur Doğan açıklaması: Terör propagandası anlamına gelen konserlere izin verilemez
20:37 Rusya, ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyen Hollanda'ya gaz akışını kesiyor!
19:51 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili rapor hazırlattı: YSK'ya gönderme yoktur
19:46 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Müzakere kapısı açık şartlar belli
19:45 Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 22:13:17. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement