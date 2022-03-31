Tekirdağ'da üst geçidin beton ayağına çarpan tırın sürücüsü öldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da üst geçidin beton ayağına çarpan tırın sürücüsü öldü

31.03.2022 12:11
Tekirdağ'da üst geçidin beton ayağına çarpan tırın sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Süleymanpaşa ilçesinden İstanbul istikametine giden Bekir Togaç (52) yönetimindeki 41 YK 968 plakalı tır, Yenice Mahallesi'ndeki üst geçidin beton ayağına çarptı.

Kazayı görenler polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Togaç'ın öldüğünü belirledi. İtfaiye ekiplerince tırdan çıkarılan Togaç'ın cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan kaza nedeniyle trafik akışı yaklaşık 2 saat kontrollü sağlandı.

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Tekirdağ, İstanbul, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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