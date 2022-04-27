Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 kişi tutuklandı

27.04.2022 10:17
Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Turan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, evde yaptığı aramada 246 ecza hap, 11 gram esrar ve 2 av tüfeği ele geçirdi. Evde bulunan A.M. ve N.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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