Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Muratlı Caddesi'nde durumunda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada paketler halince bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobilde bulunan Ö.B. R.D. ve K.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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