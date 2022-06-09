Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

09.06.2022 12:20
Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Değirmenaltı Mahallesi'nde şüpheli otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada 26 küçük pakette esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B. ve A.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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