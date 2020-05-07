Tekirdağ'da, uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 'dan Tekirdağ'a araçla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucu bulunduğu belirlenen 34 NF 8820 plakalı aracı takibe alan polis, kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Arama yapılan araçta, 1500 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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