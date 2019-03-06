Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları

39 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa Değirmenaltı Mahallesi'nde, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu maddenin, üniversite öğrencilerine satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, klozet içerine atılmış uyuşturucu madde ele geçirildi. U.U, H.İ.A, T.Y, İ.B.ve B.A. gözaltına alındı, adreste bulunamayan M.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Emniyet Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde S.P'nin evinde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini belirledi.

Adreste yapılan aramada, Hint keneviri yetiştirilen düzenek, bir miktar kenevir, hassas terazi, tarım ilaçları, güç kaynağı ve led bitki yetiştirme lambası ele geçirildi, S.P. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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