Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları
41 dakika önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu kullandığı ve sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
İlçelerde belirlenen adreslere yapılan operasyonda, fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:41 Kaynak: AA
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