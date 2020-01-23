Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları

7 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince metruk binalarda ve ikametlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince metruk binalarda ve ikametlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde metruk bir binanın ön kısmındaki yıkıntıların arasına gizlenmiş şekilde; fişeklenmiş halde satışa hazır 12 fişek (daralı 7.5 gram) eroin maddesi, fişeklenmiş halde satışa hazır 49 fişek (daralı 35 gram) bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Hıdırağa Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 2 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan arama neticesinde; fişeklenmemiş halde 3 ayrı şeffaf poşet içerisinde daralı toplam 140.5 gram eroin maddesi, fişeklenmemiş halde daralı 21 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan defter kağıtları, saç tokaları, 1 adet eldiven ve 1 adet makas ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı
Gaziantep'te 710 polis ve helikopterle ''Torbacı'' operasyonu yapıldı Karı koca arasına girmesi ona pahalıya patladı Sınav stresini yenmek için kullandığı ilaçlar gözlerinden etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 18:21:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]