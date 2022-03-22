Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı

22.03.2022 12:02
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Çorlu ilçesinde bulunan Hıdırağa, Şeyh Sinan ve Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Karadeniz Mahallesi'ndeki bazı adreslere uyuşturucuya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda; 30 gram eroin, 13 gram eroin, 700 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 3 bin 160 TL ele geçirilirken, olaylara ilişkin toplamda 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı - Son Dakika
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