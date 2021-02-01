Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyonda E.K, İ.Y, Ö.K, H.P. ve G.A. gözaltına alındı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, ikamet ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

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