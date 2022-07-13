Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı

13.07.2022 09:31
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Hıdırağa ve Nusratiye mahallelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 91 gram metamfetamin, 710 gram sıvı metamfetamin, 50 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 680 lira ele geçirildi.

Şüpheliler K.K, A.Y, C.E, A.B, C.K. ve Ö.B. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Narkotik, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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