Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
11.01.2021 12:47
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli üzerindeki uyuşturucu ile yakalandı.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli üzerindeki uyuşturucu ile yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliğimiz ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda C.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, fişeklenmiş halde 55 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, fişeklenmemiş halde net 2.50 gram uyuşturucu maddelerden esrar maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 105 TL para ele geçirildi.
Daha sonra gözaltına alınan C.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ
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