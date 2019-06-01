Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

9 dakika önce

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu hap, fişek halinde uyuşturucu ve para ele geçirilirken 10 kişi gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:33 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Güncel
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