Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
9 dakika önce
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:33 Kaynak: İHA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu hap, fişek halinde uyuşturucu ve para ele geçirilirken 10 kişi gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Fuhuş baskınında yakalandılar! Erkeklerin giydiği şalvarlar dikkatlerden kaçmadı
ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI
Son Dakika! Iğdır'dan Acı Haber! 2 Askerimiz Şehit Oldu
Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var