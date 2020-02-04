Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliğine bağlı polis ekiplerince ilçeye bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla aranan 10 kişi gözaltına alındı. Yakalanan B.K., Ü.K., R.B., N.Ö., S.Ö., E.Ş., G.K., G.T., Ö.A. ve Y.I. isimli şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:01 Kaynak: İHA
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