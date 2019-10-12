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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üç ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddiasıyla belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda S.A, G.K, M.K, U.K, H.K, M.Ö, S.E, O.Ü, K.K, S.K, Y.Ü. ve Z.Ö. gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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