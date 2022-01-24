Üye Girişi
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı

24.01.2022 11:59
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 83 şüpheliden 13 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 83 şüpheliden 13 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, kent genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Polis ekiplerince il genelinde önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 294,16 gram 164 fişek eroin, 631 adet extacy hap, 107,35 gram 21 fişek metamfetamin, 123 gram 55 fişek bonzai, 17,37 gr 12 fişek esrar-skunk, 2,65 gam 1 fişek kokain-crack, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 bin 424 TL para ele geçirildi.

Operasyonda 83 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 13 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı - Son Dakika


Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Everton'a çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'a çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor 24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor         
11:30
Fiyat artışları vatandaşı balığa yöneltti! İşte tezgahlardan son durum Fiyat artışları vatandaşı balığa yöneltti! İşte tezgahlardan son durum         
11:16
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında         
09:34
Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler         
09:10
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22

Son Dakika Haberleri
11:59 Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu
11:59 Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!
11:58 Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi
11:57 Everton'a çılaştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!
11:53 Hayranlarını sevindiren haber! Can Yaman yeni projesi için Türkiye'ye dönüyor
11:51 Fatih Erbakan'dan Sedef Kabaş yorumu: Çok çirkin ifadeler, işi çok ileri götürmüşler
11:36 Memur ve emeklinin beklediği zam! Yüzde 2.5'lik fark eklendi! Kim ne kadar alacak?
11:30 GS TV spikerleri Galatasaray'ın yediği ikinci gol sonrası adeta çıldırdı
11:29 24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor
11:29 Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 12:06:23. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement