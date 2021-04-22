Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

22.04.2021 11:08
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplamda 14 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplamda 14 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden bir kişinin çeşitli suçlardan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Polis ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bazı adreslere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Mahallede bulunan bir metruk binada çalışma yapan polis ekipleri, bir grubun içeride uyuşturucu kullandığını fark etti. İçeride arama yapan ekipleri toplamda 11 kişiyi yakalarken, 3 fişek bonzai, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirdi.

10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 130 fişek eroin, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 80 TL para ele geçirildi. Operasyonda yakalanan G.A.'nın hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gerekli soruşturma başlatıldı. Ayrıca şahsın 1 adet Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, 1 adet Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, 2 adet Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından arandığı ve toplamda 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Aynı mahallede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 13 fişek eroin, 4 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 270 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan N.K. isimli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanan A.T.'nin ikametinde yapılan aramalarda, 5 adet plaster üzerinde toplam 68 adet 300 milligramlık sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili A.T. isimli şahıs yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, Tekirdağ, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika


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