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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 17 kişi yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ genelinde polis ekiplerince uyuşturucu olaylarına karşı yapılan çalışmalarda 17 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 17 kişi yakalandı, System.String[]

Tekirdağ genelinde polis ekiplerince uyuşturucu olaylarına karşı yapılan çalışmalarda 17 kişi yakalandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde satan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yapmış oldukları çalışmalar kapsamında şüpheli K.D., E.D., M.K.G., E.K. ve A.S. isimli şahıslardan 5 fişek (2,80 gram) uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.


7 kişi yakalandı


Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde satan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında S.K., S.K., R.E., G.K., İ.K. O.S. ve S.K. isimli şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalar neticesinde 33 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 15 fişek (8,45 gram) eroin maddesi, 4,20 gram esrar maddesi, 1,78 gram skunk maddesi, 1 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 170 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili S.K. ve S.K. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan diğer şahıslar hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.


Ergene'de de polis uyuşturucu ele geçirdi


Ergene İlçesi Sağlık Mahallesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 240 gram esrar maddesi,35 gram bonzai, 162 adet ekstasy hap,17,80 gram (28 fişek) skunk (kimyasal esrar) maddesi, 36 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 315 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şahıs yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı.


1 kilogram toz esrar ele geçirildi.


Çerkezköy İlçesinde de takip edilen bir araç, ilçeye uyuşturucu madde getirdikleri şüphesiyle durduruldu. Araç içerisinde ve içindeki üç şahıs üzerinde arama neticesinde, bir kilogram 31 gram toz esrar maddesi, 6 gram Kubar esrar maddesi, ele geçirildi. Konuyla ilgili biri uyuşturucu madde ticaretinden aranması olan toplamda 3 şahıs yakalandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
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