Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Tekirdağ'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 50 fişek eroin ele geçirildi.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:55 Kaynak: İHA
'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 50 fişek eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu
ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeyi bekleyen 50 fişek eroin ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 595 TL paraya da el konuldu. Konuyla ilgili 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ
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