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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

9 dakika önce

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu, 2 bin 870 TL para ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu, 2 bin 870 TL para ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.


Tekirdağ Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan sokak çalışmasında 58 fişek bonzai, poşet içeresinde 8 gram bonzai ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 870 TL para ele geçirildi. Olay ilişkin 1 kadın, 1 erkek olmak üzere 2 şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:56 Kaynak: İHA
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