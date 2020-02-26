Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi 12 fişek eroinle yakalandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlileri uyuşturucuya geçit vermiyor. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda E.Ş. ve R.G. isimli şahıslar 12 fişek uyuşturucu madde(eroin) ile yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ