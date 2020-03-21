Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ile 850 TL para ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alındı.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 şahıs ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 5 fişek şeffaf renkli poşetler ve 1 adet şeffaf poşet içinde olmak üzere 16.15 gram daralı eroin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 850 TL para ele geçirildi.



Olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alınırken, konuyla ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ