Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ile 850 TL para ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ile 850 TL para ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 şahıs ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 5 fişek şeffaf renkli poşetler ve 1 adet şeffaf poşet içinde olmak üzere 16.15 gram daralı eroin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 850 TL para ele geçirildi.


Olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alınırken, konuyla ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:02 Kaynak: İHA

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