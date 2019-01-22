Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
30 dakika önce
Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulama ve operasyonlarda 2 kişi yakalandı.
Tekirdağ
'da polis ekiplerince yapılan uygulama ve operasyonlarda 2 kişi yakalandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa
ilçesinde şüphe üzerine durdurulan Ş.Y. isimli şahıs üzerinde 1 fişek (0,7 gram) eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemler ardından adli mercilere sevk edildi.
Tekirdağ'ın Çorlu
ilçesinde uyuşturucu madde kullanıcıları ve uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda daha önceden hakkında uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılan N.E. isimli şahıs yakalandı. Şahısta satışa hazır 36 fişek 24.20 gram eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen toplam 450 TL para, 1 adet enjektör, 1 adet metal kaşık, 0,65 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:20 Kaynak: İHA
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