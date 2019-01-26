Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
44 dakika önce
Tekirdağ'da polisin uyuşturucu çalışmalarında üzeride uyuşturucu ele geçirilen 3 şahıs gözaltına alındı.
Tekirdağ
'da polisin uyuşturucu çalışmalarında üzeride uyuşturucu ele geçirilen 3 şahıs gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu
ilçesi Zafer Mahallesi
'nde belirtilen bir adres üzerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan şüpheli araç içerisinde bulunan F.S ve O.Ç. isimli şahısların üstü arandı. Aramada 2.25 gram eroin maddesi ve araç içerisinde 1 fişek halinde 0,34 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şahıslar, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa
Mahallesi'nde de belirtilen bir adreste R.B. isimli şüpheli şahıs üzerinde yapılan üst aramasında 5,85 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
Aileler Birbirine Girdi: 2 Ölü, 3 Yaralı
Brezilya'da Baraj Çöktü: En Az 50 Ölü, 300'den Fazla Kayıp Var
Eve Gizlice Girip İç Çamaşırı Koklayan ve Not Bırakan Sapık Yakalandı
Hatay'da Bir Binanın Kazan Dairesinde Patlama Meydana Geldi! Ölü ve Yaralılar Var