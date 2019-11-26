Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.


Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin Çorlu ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapmış olduğu çalışmalar kapsamında; M.U.-E.U.-E.U.-E.U. isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde satışa hazır halde 201 Fişek (91,20 gram) Eroin Maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 620 TL para, hassas terazi ve uyuşturucu maddeleri satışa hazırlamada kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.


Konu ile ilgili M.U.-E.U.-E.U. ve E.U. isimli şahıslar gözaltına alınarak, şüpheli şahısların işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 20:36:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]