Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.


Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor. Polis ekiplerince uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Çorlu ve Çerkezköy ilçesinde bazı adreslerde yapılan çeşitli aramalarda 480 gram esrar, bir miktar fişek halinde skunk, 355 gram kenevir tohumu, bonzai ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 230 lira para ele geçirildi.


Muratlı ilçesinde bir aracı durduran polis otomobilde bir miktar eroin ve metamfetamin ele geçirdi. Operasyon kapsamında yakalanan A.B., T.A., Ç.Ö., M.Ş.T. ve G.C. isimli şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:55 Kaynak: İHA
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