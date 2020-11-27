Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

27.11.2020 11:55
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu ve Hürriyet mahallelerinde bir ikamet ve araçta arama yapıldı. Aydoğdu Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada İ.M. ve H.Ö.D. isimli şahısların üzerinden 19 fişek bonzai maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili İ.M. ile H.Ö.D. gözaltına alındı.

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ikamet aramalarında ise alüminyum folyoya sarılı daralı 56 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sigaralık yapılmış esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak T.Ç., E.Ö. ve A.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hürriyet, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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