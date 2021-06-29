Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde bazı kişilerin üzerinde yaptığı aramada, 10 gram eroin, 25 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1749 lira para ele geçirdi.

Operasyonda, H.K, M.O, N.K, O.A. ve A.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.