Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
57 dakika önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ve Çorlu
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Çorlu'ya bağlı Hıdıraağa ile Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satımı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan A.Y, M.K, H.B, G.A, Ü.D, K.D. ve G.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:31 Kaynak: AA
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