Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
42 dakika önce
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 işi gözaltına alındı.
Çorlu
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 işi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Hıdıraağa mahallesinde uyuşturucu kullanımı ve satımı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı. Polis
ekiplerince belirlenen adreslere düzenlen operasyonda 30 gram eroin, 26 adet hap, bir adet hassas terazi ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:05 Kaynak: AA
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