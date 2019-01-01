Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

42 dakika önce

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 işi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 işi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hıdıraağa mahallesinde uyuşturucu kullanımı ve satımı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlen operasyonda 30 gram eroin, 26 adet hap, bir adet hassas terazi ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Çorlu, Güncel
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