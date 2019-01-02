Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

52 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hıdıraağa mahallesinde uyuşturucu kullanımı ve satımı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.


Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlen operasyonda 229 gram eroin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Z.C.T. ve S.A.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:13 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
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