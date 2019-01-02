Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
52 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Hıdıraağa mahallesinde uyuşturucu kullanımı ve satımı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı. Polis
ekiplerince belirlenen adreslere düzenlen operasyonda 229 gram eroin ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan Z.C.T. ve S.A.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:13 Kaynak: AA
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