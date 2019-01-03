Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Aydoğdu Mahallesinde uyuşturucu kullanımı ve satımı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı. Polis
ekiplerince belirlenen adreslere düzenlen operasyonda 150 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ü.A, P.A, U.U. ve İ.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:19 Kaynak: AA
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