Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İstanbul'dan Tekirdağ'a iki otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 34 TBY 42 plakalı otomobili Ergene ilçesinde, 07 MJR 73 plakalı otomobili de Çorlu ilçesinde durdurdu.

Otomobillerde yapılan aramalarda, 1 kilo 400 gram eroin ve 600 gram kannabinoid adı verilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

F.S. T.Ş. ve F.A. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:22 Kaynak: AA

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