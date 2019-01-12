Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Gündoğdu ile Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar eroin, bir tabanca, bir tüfek, tüfeğe ait fişek ve bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.T, E.E, Ö.P. ve N.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:02 Kaynak: AA

Çorlu, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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