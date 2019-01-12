Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ve Çorlu
ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Gündoğdu
ile Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar eroin, bir tabanca, bir tüfek, tüfeğe ait fişek ve bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.T, E.E, Ö.P. ve N.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.