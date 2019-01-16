Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

54 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşaya'ya bağlı Aydoğdu ile Çerkezköy'e bağlı İstasyon mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.

Ekipler operasyonda fişek diye tabir edilen kullanıma hazır 3 fişek eroin ve bin adet uyuşturucu hap ile bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.K, Y.A, C.Ü. ve B.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:04 Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel
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