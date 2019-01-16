Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
54 dakika önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ve Çerkezköy
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşaya'ya bağlı Aydoğdu ile Çerkezköy'e bağlı İstasyon mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.
Ekipler operasyonda fişek diye tabir edilen kullanıma hazır 3 fişek eroin ve bin adet uyuşturucu hap ile bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.K, Y.A, C.Ü. ve B.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:04 Kaynak: AA
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