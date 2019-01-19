Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Muratlı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı.
Tekirdağ
'ın Muratlı
ve Çorlu
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Muratlı'ya bağlı Muradiye
ile Çorlu'ya bağlı Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.
Ekipler operasyonda fişek diye tabir edilen kullanıma hazır 49 fişek eroin ve 19 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan G.Y, M.Y ve Y.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:28 Kaynak: AA
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