Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ve Çorlu
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşaya bağlı Aydoğdu ile Çorlu'ya bağlı Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.
Ekipler operasyonda, kullanıma hazır halde 37 fişek eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 450 lira para ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ş.Y. ve N.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:14 Kaynak: AA
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