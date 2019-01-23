Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bazı kişilerin, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kullanıcılara sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 3 ay süren inceleme sonucu başlatılan operasyonda, Süleymanpaşa ilçesinde S.D, İ.K, A.İ.K, E.D, D.K, H.K, Y.Y, ve P.K.Y'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap, eroin ve uyuşturucu içmekte kullanılan düzenek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:37 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
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