Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Süleymanpaşa
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan, 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bazı kişilerin, İstanbul
'dan temin ettikleri uyuşturucuyu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 3 ay süren inceleme sonucunda Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına aldı.
Aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap ve eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken 6'sı serbest bırakıldı.