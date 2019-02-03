Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
32 dakika önce
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.
Tekirdağ
'ın Saray
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri Saray ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 2 adet hassas terazi ve bir kilo 90 gram esrar ele geçirdi.
Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:22 Kaynak: AA
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