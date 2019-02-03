Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

32 dakika önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Saray ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 2 adet hassas terazi ve bir kilo 90 gram esrar ele geçirdi.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:22 Kaynak: AA

Saray, Tekirdağ, Güncel
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